Білий дім посміявся з санкцій Росії

Сьогодні, 03:30 Переглядів: 196

Речниця Білого дому Джен Псакі пожартувала з приводу внесення американського президента Джо Байдена у санкційний список Росії.

Під час брифінгу у Вашингтоні Псакі наголосила, що санкції РФ суттєво не вплинуть на плани американців.

- Я нікого не здивую, що ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії, ні в кого немає банківських рахунків у Росії, до яких ми не зможемо отримати доступ, тому ми будемо рухатися вперед, - відповіла Псакі.