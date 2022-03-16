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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Білий дім посміявся з санкцій Росії

Сьогодні, 03:30 Переглядів: 196

Припустили навіть, що під санкції потрапив покійний батько американського президента

Речниця Білого дому Джен Псакі пожартувала з приводу внесення американського президента Джо Байдена у санкційний список Росії.

Під час брифінгу у Вашингтоні Псакі наголосила, що санкції РФ суттєво не вплинуть на плани американців.

- Я нікого не здивую, що ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії, ні в кого немає банківських рахунків у Росії, до яких ми не зможемо отримати доступ, тому ми будемо рухатися вперед, - відповіла Псакі.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: США санкції
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