Білий дім посміявся з санкцій Росії

Припустили навіть, що під санкції потрапив покійний батько американського президента
Речниця Білого дому Джен Псакі пожартувала з приводу внесення американського президента Джо Байдена у санкційний список Росії.
Під час брифінгу у Вашингтоні Псакі наголосила, що санкції РФ суттєво не вплинуть на плани американців.
- Я нікого не здивую, що ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії, ні в кого немає банківських рахунків у Росії, до яких ми не зможемо отримати доступ, тому ми будемо рухатися вперед, - відповіла Псакі.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.