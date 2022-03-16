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Кременчук, Бізнес/Робота, Робота, Робота в Кременчуці

Кременчуцький центр зайнятості наразі працює у звичайному режимі

Сьогодні, 00:05 Переглядів: 85

 

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Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості наразі працює у звичайному режимі: здійснюються прийом громадян, реєстрація безробітних, нарахування допомоги по безробіттю, консультації з працевлаштування тощо. Про це йдеться на сайті мерії.

Прийом відвідувачів не проводиться під час повітряної тривоги. Клієнти служби зайнятості під час повітряної тривоги зосереджуються у безпечних місцях (сховищах). Відвідування центрів зайнятості безробітними відбувається особисто.

У зв’язку зі зростанням у Полтавській області кількості вимушених переселенців та осіб, які шукають роботу, Полтавський обласний центр зайнятості та Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості просять повідомити про потребу ваших підприємств у працівниках.

Контактні телефони відділу взаємодії з роботодавцями Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості: (0536)758823, (0536)758824, 0675564825

Графік роботи центру зайнятості:

  • понеділок-четвер – з 8.00 до 17.15,
  • п'ятниця – з 8.00 до 16.00.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: центр зайнятості робота
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