Кременчуцький центр зайнятості наразі працює у звичайному режимі

Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості наразі працює у звичайному режимі: здійснюються прийом громадян, реєстрація безробітних, нарахування допомоги по безробіттю, консультації з працевлаштування тощо. Про це йдеться на сайті мерії.
У зв’язку зі зростанням у Полтавській області кількості вимушених переселенців та осіб, які шукають роботу, Полтавський обласний центр зайнятості та Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості просять повідомити про потребу ваших підприємств у працівниках.
Контактні телефони відділу взаємодії з роботодавцями Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості: (0536)758823, (0536)758824, 0675564825
Графік роботи центру зайнятості: