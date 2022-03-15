Зеленський назвав візит прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії «мужнім правильним кроком»

Вчора, 23:55 Переглядів: 109

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, віцепрем'єром Польщі Ярославом Качинським, прем'єр-міністрами Чехії та Словенії – Петром Фіалою та Янезом Яншем.

Після неї Зеленський назвав візит в Україну прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії «мужнім правильним кроком» та подякував гостям за те, що «вони нам дуже допомагають».

- У той час, коли багато навіть послів залишили Україну, ці шановні люди, лідери європейських держав нічого не бояться. Це мужній, правильний крок, – сказав він.

За словами Зеленського, «головне, що ми їм абсолютно довіряємо, говоримо про гарантії безпеки, санкційну політику».

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький разом із колегами прем'єром Чехії Петром Фіалою та Словенії - Янезом Яншем відвідали Київ 15 березня.