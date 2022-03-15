Зеленський назвав візит прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії «мужнім правильним кроком»

Вдячні за підтримку
Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, віцепрем'єром Польщі Ярославом Качинським, прем'єр-міністрами Чехії та Словенії – Петром Фіалою та Янезом Яншем.
Після неї Зеленський назвав візит в Україну прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії «мужнім правильним кроком» та подякував гостям за те, що «вони нам дуже допомагають».
За словами Зеленського, «головне, що ми їм абсолютно довіряємо, говоримо про гарантії безпеки, санкційну політику».
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький разом із колегами прем'єром Чехії Петром Фіалою та Словенії - Янезом Яншем відвідали Київ 15 березня.