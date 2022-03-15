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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення про вигнання Росії та просить надати Україні засоби ППО

Вчора, 23:54 Переглядів: 154

 

А ще вони визнали, що Росія окупувала Придністров'я

Парламентська асамблеї Ради Європи попри спроби Москви уникнути покарання, ухвалила рішення про вигнання РФ, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору.

Рішення ухвалене одноголосно – за проголосувало 216, проти жодного голоса, утрималися 3.

Під час розгляду резолюції надійшло повідомлення про те, що Росія, зрозумівши неуникність свого виключення, сама подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.

- Але це не зупиняє наші плани, не перериває процедуру, - прокоментував цю спробу президент ПАРЄ.

В ухваленому документі ПАРЄ рекомендує припинити членство РФ у Раді Європи та просить пришвидшити розгляд позовів проти Росії в Європейському суді з прав людини.

Асамблея також підтримала компромісну формулу: ПАРЄ закликала усі держави, що лишилися в організації після вигнання Росії, «розглянути можливість збільшення їхньої допомоги Україні в її зусиллях з посилення захисту своєї території, включаючи її повітряний простір, щоб зменшити людські втрати та трагічні гуманітарні наслідки загарбницької війни з боку Росії».

Також Парламентська асамблея Ради Європи визнала, що Російська Федерація окупувала частину території Молдови - Придністров'я. ПАРЄ підтримала резолюцію щодо окупованої частини Молдови.

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Автор: Руслана Горгола
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