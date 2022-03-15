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Надзвичайні новини

Застали зненацька: правоохоронці Полтавщини залізли до наркогрупи через вікно

Вчора, 23:31 Переглядів: 244

 

На вилучене майно фігурантів наклали арешт на близько 1 мільйона гривень

На Полтавщині поліція спрямувала до суду обвинувальний акт відносно учасників наркогрупи. Про це повідомляєж пресслужба поліції Полтавщини. 

До складу злочинної групи, яка займалася виготовленням та збутом амфетаміну, метамфетаміну та канабісу, входили троє жителів Полтави та Полтавського району: двоє чоловіків 56 та 43 років, а також 35-річна жінка. 

Незаконну діяльність припинили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Полтавщини спільно зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури із залученням батальйону поліції особливого призначення.

Під час проведення санкціонованих судом обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено значну кількість наркотичних і психотропних засобів та прекурсорів. На вилучене майно фігурантів накладено арешт на близько 1 мільйона гривень.

- Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління обласної поліції завершено досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за трьома статтями Кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах (частина 3 стаття 307); незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів (частина 2 статті 311) та організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (частина 2 статті 317), - повідомив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

На даний час обвинувальний акт відносно трьох фігурантів спрямовано до Октябрського районного суду м. Полтави для розгляду справи по суті.

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Автор: Альона Душенко
Теги: поліція наркотики
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