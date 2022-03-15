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Добровольці тероборони визнаватимуться ветеранами війни

Сьогодні, 23:03 Переглядів: 0

 

Запроваджується соцзахист нової категорії осіб - сім’ї загиблих

Парламент ухвалив законопроєкт №7151 про уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників та Захисниць України. Відповідні зміни внесяться до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Які новації:

  • добровольці тероборони зможуть визнаватися учасниками бойових дій;
  • добровольці тероборони зможуть визнаватися особами з інвалідністю внаслідок війни;
  • запроваджується соцзахист нової категорії осіб - сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.
- Нині добровольці територіальної оборони ЗСУ захищають нашу країну від окупанта на рівні з мобілізованими військовослужбовцями, жертвуючи власним життям та здоров’ям. Система тероборони вже продемонструвала свою ефективність. Чоловіки та жінки не лише виконують завдання із забезпечення порядку в своїх населених пунктах, а й безпосередньо ведуть бої з окупантами, щодня наближаючи нашу перемогу. Ми вдячні усім нашим захисникам, тому вважаємо за потрібне визнати їх учасниками бойових дій та забезпечити їх низкою гарантій, передбаченими українським законодавством, - розповіла очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Також Олена Шуляк нагадала, що лише за 10 діб з початку російського повномасштабного вторгнення до територіальної оборони вступили понад 100 000 українців.

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Автор: Альона Душенко
Теги: територіальна оборона
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