Окупанти вбили цивільного під Києвом

Сьогодні, 22:50 Переглядів: 151

Окупанти вбили цивільного під Києвом. Німецьке медіа ZDF Frontal оприлюднило відео з дрона, на якому зафіксовано, як окупанти під Києвом розстріляли цивільного мешканця, який підняв руки угору.

«Путін говорить про спецоперацію в Україні, яка не спрямована проти мирного населення. Проте за кілька кілометрів на захід від Києва безпілотник зняв, як російські солдати застрелили мирного жителя», – повідомляє видання.