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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Китайці намагалися вивезти з України немовлят, позбавлених батьківського піклування

Сьогодні, 22:27 Переглядів: 413

 

Наразі малята в безпеці та перебувають під наглядом лікарів

14 березня двоє громадян Китаю намагалися незаконно переправити через пішохідну смугу кордону до Румунії двох немовлят без документів. Їх затримали, прокуратура порушила кримінальну справу. В Офісі генпрокурора кажуть про «перші дзвіночки» спроб незаконного вивозу за кордон дітей, які позбавлені батьківського піклування. Про це йдеться у повідомленні Офісі генеральної прокуратури.

Двоє громадян КНР намагалися незаконно переправити через пішохідну смугу руху на пункті прикордонного пропуску «Порубне» у Чернівецькій області до Румунії двох дівчаток до трьох місяців. Жодних документів на немовлят в іноземців не було.

Співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що незадовго перед цим обоє іноземців прибули до України без малечі. Звідки в них взялися діти, іноземці відповісти не змогли.

За попередніми даними слідства, немовлята народилися у грудні 2021 року в одному з пологових будинків міста Києва. А громадянам КНР (студентам одного з київських університетів) дітей від сурогатних мам передала волонтерська організація для доставлення до Румунії начебто на прохання знайомих з Китаю. Дані про волонтерів встановлюються.

Наразі малята в безпеці та перебувають під наглядом лікарів.

Іноземців, які намагалися незаконно переправити немовлят через держкордон затримали, правоохоронці порушили справу за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 332 КК України. Наразі розв'язується питання щодо повідомлення про підозру та обрання їм запобіжних заходів.


 


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Автор: Альона Душенко
Теги: діти війна
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