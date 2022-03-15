1,5 тисяч літрів самогону поліціянти Полтавщини вилили у землю

Сьогодні, 22:03 Переглядів: 615

Спиртне гальмує реакцію людини на зовнішні подразники (як, приміром, сигнал тривоги або інформація про реальні ризики), що вкрай небезпечно в умовах бойових дій, як для самого споживача, так і його оточення

Від початку запровадження заборони на продаж алкоголю на Полтавщині (з 1 березня цього року) поліція знищила понад 1,5 тисячі літрів самогону, самогонної закваски та десяток апаратів для її виготовлення.

Як зазначив Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, уведення повного табу на алкоголь під час війни – це виправданий захід, оскільки країні зараз потрібні сильні, адекватні, мужні громадяни з гострим розумом і тверезою свідомістю.

Право на знищення спиртного обґрунтоване положеннями Законів України «Про введення воєнного стану», «Про правовий режим воєнного стану» та визначено наказом Полтавської обласної військової адміністрації «Про заборону продажу алкогольних напоїв та речовин вироблених на спиртовій основі» та рішенням Ради оборони області.

Вилученню та негайному знищенню на місці підлягають як підакцизні товари, що всупереч забороні реалізуються суб’єктами господарювання, так і продукція кустарного виготовлення (зокрема, самогон).

- У воєнних реаліях алкоголь – це ще один підступний «ворог» для українців (окрім орди), а значить підлягає негайній ліквідації. Спиртне гальмує реакцію людини на зовнішні подразники (як, приміром, сигнал тривоги або інформація про реальні ризики), що вкрай небезпечно в умовах бойових дій, як для самого споживача, так і його оточення. Окрім того, вживання спиртного може викликати проблеми з координацією та здоровим глуздом, зокрема спровокувати агресію чи панічний напад. Такі громадяни не можуть принести користь своїй Батьківщині, натомість можуть занапастити себе та інших людей, які самовіддано б'ються з ворогом.

Попереджаю всіх, хто прагне у важкий для країни час збагатитися на продажу алкоголю! Поліція діятиме жорстко та принципово, відповідно до умов воєнного стану. Згідно з рішенням ради оборони Полтавської області, весь вилучений у громадян та підприємців алкоголь та спиртовмісні напої будуть негайно знищені на місці, - розповів Євген Рогачов.