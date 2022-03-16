Україна не підвищуватиме ціни на світло для населення в умовах війни – міністр енергетики

Вчора, 23:55 Переглядів: 100

Україна не має наміру підвищувати ціни на електроенергію для населення за умов розв'язаної Росією війни, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

- Безумовно, ніхто тарифи не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період, – сказав Галущенко в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» в середу.

Він зазначив, що схиляється до збереження чинної моделі спецзобов'язань з постачання населенню на ринку електроенергії, хоча падіння рівня розрахунків за е/е, зокрема і з боку побутових споживачів, позначилося і на генерації ПАТ «Укргідроенерго» та НАЕК «Енергоатом», що бере участь у ПСО.

- Є питання, як це все збалансувати. Ми працюємо над цим. Є радикальні ідеї, але я прихильник того, що треба утримати механізм, який є, – зазначив міністр.

Як повідомлялося, за словами Галущенка, рівень розрахунків на ринку е/е з початку війни впав на 30%.

Чинна модель фінансового ПСО розрахована на період з 1 жовтня 2021 року до 31 квітня 2022 року. Відповідно до цієї моделі, «Енергоатом» та «Укргідроенерго» отримали право продавати ресурс на ринку та за рахунок доходів компенсувати постачальникам універсальних послуг (ПУП) тарифи для населення. В рамках впровадження нової моделі ПСО для споживачів з обсягом споживання 250 кВт-год/місяць було встановлено нижчий тариф – 1,44 грн/кВт-год. У Міненерго підрахували, що таких споживачів близько 80%. Для решти діє раніше встановлений тариф у 1,68 грн/кВт-год.

Повністю інтерв'ю міністра енергетики Германа Галущенка читайте невдовзі на сайті агентства «Інтерфакс-Україна» та на «Енергореформі».