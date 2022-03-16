Україна не підвищуватиме ціни на світло для населення в умовах війни – міністр енергетики

Але над алгоритмом ще працюють
Україна не має наміру підвищувати ціни на електроенергію для населення за умов розв'язаної Росією війни, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Він зазначив, що схиляється до збереження чинної моделі спецзобов'язань з постачання населенню на ринку електроенергії, хоча падіння рівня розрахунків за е/е, зокрема і з боку побутових споживачів, позначилося і на генерації ПАТ «Укргідроенерго» та НАЕК «Енергоатом», що бере участь у ПСО.
Як повідомлялося, за словами Галущенка, рівень розрахунків на ринку е/е з початку війни впав на 30%.
Чинна модель фінансового ПСО розрахована на період з 1 жовтня 2021 року до 31 квітня 2022 року. Відповідно до цієї моделі, «Енергоатом» та «Укргідроенерго» отримали право продавати ресурс на ринку та за рахунок доходів компенсувати постачальникам універсальних послуг (ПУП) тарифи для населення. В рамках впровадження нової моделі ПСО для споживачів з обсягом споживання 250 кВт-год/місяць було встановлено нижчий тариф – 1,44 грн/кВт-год. У Міненерго підрахували, що таких споживачів близько 80%. Для решти діє раніше встановлений тариф у 1,68 грн/кВт-год.
Повністю інтерв'ю міністра енергетики Германа Галущенка читайте невдовзі на сайті агентства «Інтерфакс-Україна» та на «Енергореформі».