Україна — понад усе: 22-й день повномаштабного вторгнення Росії

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24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом двадцяти однієї доби. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

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Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

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