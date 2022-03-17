The Kiffness зібрав €10 000 роялті від реміксу з Андрієм Хливнюком на допомогу Україні

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 1

Південноафриканський виконавець The Kiffness зібрав 10 000 євро на допомогу Україні.

Скотт зробив один зі своїх фірмових реміксів з Андрієм Хливнюком. Він також повідомив, що всі гонорари підуть на гуманітарну допомогу для Збройних сил України.

Менш ніж за 48 годин після релізу пісні для України було зібрано понад $7000 роялті від Facebook, Bandcamp та YouTube. Скотт завантажив відео на YouTube 4 березня, і сьогодні воно має понад 2 мільйони переглядів. У Facebook його переглянули понад 7,1 мільйона, а трек також завантажили на кількох стрімінгових сервісах.