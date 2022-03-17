У Росії реєструють свій варіант McDonald's

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У російській федерації вирішили зареєструвати новий товарний знак - «Дядя Ваня», який дуже схожий на логотип всесвітньої мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's, що покинула територію РФ.

Заявка на реєстрацію нового російського логотипу подана до реєстру Федеральної служби з інтелектуальної власності в суботу, 12 березня.

Логотип вирішило зареєструвати ТОВ «Русское Поле-Логистик» (місто Люберці, Московська область РФ).

Торгова марка закріплена за кодами, які стосуються діяльності ресторанів, кафе, закусочних, барів, їдалень, а також деяких послуг - це особистий кухар і приготування та доставка страв додому.