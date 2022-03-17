Графік додаткових евакуаційних рейсів УЗ на 17 березня

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00.00
В Укрзалізниці оприлюднили графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 17 березня.
Харків:
- 8.00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
- 9.40 – №229/230 Харків – Ужгород;
- 13.00 – №239/240 Харків – Львів;
- 14.00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро:
- 8.00 – Інтерсіті+ Дніпро – Львів;
- 10.30 – №903/904 Дніпро – Дрогобич.
Краматорськ:
- 13.00 – №273/274 Краматорськ – Львів;
- 16.00 – №275/276 Краматорськ – Львів.
Кривий Ріг:
- 11.00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.
Запоріжжя:
- 10.00 – №902/901 Запоріжжя – Хелм;
- 16.05 – №225/226 Запоріжжя – Ковель;
- 18.00 – №234/233 Запоріжжя – Ужгород.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22.32, з Києва до Хелма о 19.13. З вокзалу Дарниця відправляться поїзди Інтерсіті+ до Львова о 8.00 та о 17.00, а також до Харкова – о 1.00 та о 7.00.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00.00 на сайті uz-vezemo.com.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.