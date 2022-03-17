Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Графік додаткових евакуаційних рейсів УЗ на 17 березня

Сьогодні, 00:05 Переглядів: 123

 

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00.00

В Укрзалізниці оприлюднили графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 17 березня.

Харків:

  • 8.00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
  • 9.40 – №229/230 Харків – Ужгород;
  • 13.00 – №239/240 Харків – Львів;
  • 14.00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

  • 8.00 – Інтерсіті+ Дніпро – Львів;
  • 10.30 – №903/904 Дніпро – Дрогобич.

Краматорськ:

  • 13.00 – №273/274 Краматорськ – Львів;
  • 16.00 – №275/276 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

  • 11.00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.

Запоріжжя:

  • 10.00 – №902/901 Запоріжжя – Хелм;
  • 16.05 – №225/226 Запоріжжя – Ковель;
  • 18.00 – №234/233 Запоріжжя – Ужгород.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22.32, з Києва до Хелма о 19.13. З вокзалу Дарниця відправляться поїзди Інтерсіті+ до Львова о 8.00 та о 17.00, а також до Харкова – о 1.00 та о 7.00.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00.00 на сайті uz-vezemo.com.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх