Графік додаткових евакуаційних рейсів УЗ на 17 березня

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Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00.00

В Укрзалізниці оприлюднили графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 17 березня.

Харків:

8.00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

9.40 – №229/230 Харків – Ужгород;

13.00 – №239/240 Харків – Львів;

14.00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

8.00 – Інтерсіті+ Дніпро – Львів;

10.30 – №903/904 Дніпро – Дрогобич.

Краматорськ:

13.00 – №273/274 Краматорськ – Львів;

16.00 – №275/276 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

11.00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.

Запоріжжя:

10.00 – №902/901 Запоріжжя – Хелм;

16.05 – №225/226 Запоріжжя – Ковель;

18.00 – №234/233 Запоріжжя – Ужгород.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22.32, з Києва до Хелма о 19.13. З вокзалу Дарниця відправляться поїзди Інтерсіті+ до Львова о 8.00 та о 17.00, а також до Харкова – о 1.00 та о 7.00.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00.00 на сайті uz-vezemo.com.