Польща презентувала НАТО проєкт миротворчої місії в Україні, але там не оцінили

Кажуть, що це лише продовжить війну...
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО в середу в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні. Про це повідомляє пресслужба уряду Польщі.
- Ми обговорили кроки, які слід зробити, щоб зупинити вторгнення Росії. Зі свого боку я представив проєкт, про який вчора під час свого візиту до Києва говорив віцепрем’єр-міністр Ярослав Качинський. Я представив цей проєкт союзникам, щоб вони подумали, чи можна і як сформувати миротворчу місію в Україні, - cказав Маріуш Блащак після зустрічі міністрів оборони НАТО.
Така місія виконується в Косові.
Речник Держдепартаменту США Нед Прайс, коментуючи польську пропозицію про миротворчу місію, сказав, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.
- Ми інтенсивно зосереджені на тому, щоб припинити цю жорстоку агресію, ми хочемо уникнути всього, що могло б продовжити цю війну чи розширити її, а присутність американських солдатів на території України, американських льотчиків, має потенціал перетворити її на щось ще більше і, безперечно, серйозніше, - цитує Прайса Onet
у відповідь на запитання про пропозицію Польщі.