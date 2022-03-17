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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Польща презентувала НАТО проєкт миротворчої місії в Україні, але там не оцінили

Сьогодні, 02:29 Переглядів: 1

 

Кажуть, що це лише продовжить війну...

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО в середу в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні. Про це повідомляє пресслужба уряду Польщі.

- Ми обговорили кроки, які слід зробити, щоб зупинити вторгнення Росії. Зі свого боку я представив проєкт, про який вчора під час свого візиту до Києва говорив віцепрем’єр-міністр Ярослав Качинський. Я представив цей проєкт союзникам, щоб вони подумали, чи можна і як сформувати миротворчу місію в Україні, - cказав Маріуш Блащак після зустрічі міністрів оборони НАТО.

Така місія виконується в Косові.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс, коментуючи польську пропозицію про миротворчу місію, сказав, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.

- Ми інтенсивно зосереджені на тому, щоб припинити цю жорстоку агресію, ми хочемо уникнути всього, що могло б продовжити цю війну чи розширити її, а присутність американських солдатів на території України, американських льотчиків, має потенціал перетворити її на щось ще більше і, безперечно, серйозніше, - цитує Прайса Onet у відповідь на запитання про пропозицію Польщі.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна НАТО
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