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Боже, яке кончене: окупанти почали підривати на території ЗАЕС нерозірвані снаряди

Сьогодні, 02:00 Переглядів: 93

 

Може бути ситуація навіть серйозніша, ніж була на Чорнобильській АЕС

Окупанти почали підривати на території Запорізької АЕС снаряди, що не розірвалися. Про це повідомив керівник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в ефірі телеканалу FreeДом.

- Вони почали підривати боєприпаси на території станції. Коли вони обстрілювали станцію, дуже багато снарядів не розірвалося. І ці снаряди позастрівали і в будівлях, в тому числі в асфальті на майданчику станції, і в естакаді, і в трубопроводах. І вони (загарбники) почали розміновувати ці снаряди там, де вони застрягли, їх підривають прямо на місці. Тобто вони закривають це залізним ковпаком і підривають. При цьому не звертають уваги, чи знаходяться вони поруч з блоком або поруч з серйозним, критично важливим для роботи станції обладнанням, - розповів Котін.

За його словами, такі дії несуть загрозу безпеці атомної станції.

Котін заявив і про інший великий ризик на Запорізькій АЄС у зв'язку з тим, що неподалік йдуть бойові дії.

За його словами, якщо дійде до того, що станція перейде в режим так званого «блекаута», тоді буде ситуація навіть серйозніша, ніж була на Чорнобильській АЕС, коли відбулося повне знеструмлення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ЗАЕС війна
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