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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Росія не досягла жодної стратегічної мети в Україні – Генштаб

Сьогодні, 01:30 Переглядів: 112

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 00.00

На 21 добу наступу на українські землі ворог не досягнув жодної стратегічної мети наступальної операції.

На Волинському напрямку російські окупаційні війська, за підтримки воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь, продовжують активно використовувати її територію для розміщення ракетних комплексів, нанесення ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ. Збройними силами рф активно використовується аеродромна мережа і транспортна інфраструктура Республіки Білорусь.

На Поліському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні розвідки та організації контрбатарейної боротьби. Значних успіхів не має. В ході ведення бойових дій підрозділи 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу зазнали значних втрат в особовому складі й техніці.

На Сіверському та Слобожанському напрямках активних наступальних дій з боку ворога не фіксується. Окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, здійснити перегрупування військ та поповнити запаси.

У Південнобузькому напрямку противник продовжує спроби закріпитися на займаних позиціях. Після завданого підрозділами Збройних Сил України удару по аеродрому Херсон окупанти намагаються здійснити перебазування техніки, що вціліла.

Корабельний склад чорноморського флоту російської федерації продовжує блокування судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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