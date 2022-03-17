США надішлють Україні 100 дронів-камікадзе Switchblade

Сьогодні, 01:00 Переглядів: 20

Скоро дітей називатимуть не лише Байрактарами ;)

США надішлють Україні 100 дронів-камікадзе Switchblade в рамках нового пакету зброї вартістю $800 млн. Про це розповів Politico головний республіканець у комітеті Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол.

Як зазначає Politico, цю інформацію підтвердив і неназваний представник адміністрації Джо Байдена.

Switchblade - це роботизовані розумні бомби, оснащені камерами, системами наведення та вибухівкою. Їх можна запрограмувати на автоматичний удар по цілях, що знаходяться за багато миль.

Це зброя одноразового використання, тому її прозвали «дроном-камікадзе». Вони літають набагато швидше, ніж турецькі безпілотники Bayraktar TB2, які Україна вже успішно використовує. Велика Британія є єдиною іноземною країною, якій наразі дозволено купувати Switchblade.