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Зеленський розповів про суть нового військового союзу U24

Сьогодні, 05:30 Переглядів: 84

 

Звернувся до міжнародної спільноти з пропозицією

Володимир Зеленський звернувся до міжнародної спільноти з пропозицією створити новий військовий союз U24. Про це він розповів у своєму нічному зверненні. 

- Я звернувся до США та до усіх відповідальних держав щодо створення нового об’єднання U24 — нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу швидко та ефективно, одразу — не через тижні, місяці, роки, а за перші 24 години від нападу. Ми не можемо більше довіряти існуючим іституціям. Ми не можемо сподіватися на те, що бюрократи в міжнародних організаціях зміняться так швидко, тому ми повинні шукати нових гарантій, створювати нові інструменти, брати тих, хто має хоробрість робити те, що вимагає справедливість.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Володимир Зеленський війна
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