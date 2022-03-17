Зеленський розповів про суть нового військового союзу U24

Сьогодні, 05:30 Переглядів: 84

Володимир Зеленський звернувся до міжнародної спільноти з пропозицією створити новий військовий союз U24. Про це він розповів у своєму нічному зверненні.

- Я звернувся до США та до усіх відповідальних держав щодо створення нового об’єднання U24 — нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу швидко та ефективно, одразу — не через тижні, місяці, роки, а за перші 24 години від нападу. Ми не можемо більше довіряти існуючим іституціям. Ми не можемо сподіватися на те, що бюрократи в міжнародних організаціях зміняться так швидко, тому ми повинні шукати нових гарантій, створювати нові інструменти, брати тих, хто має хоробрість робити те, що вимагає справедливість.