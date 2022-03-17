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«Виганяють людей на вулиці та забирають їжу»: що виробляють рашисти на Сумщині

Сьогодні, 06:01 Переглядів: 628

 

Окупанти руйнують звичайні українські села і мародерствують у тих, які ще вціліли під обстрілами

Про підсумки вчорашнього дня і про те, як окупанти поводяться в селах, написав у своєму телеграм-каналі керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Села, куди заходить ворог на ночівлю, страждають від рук фашистів найбільше: російські орки вдираються до людських домівок, виганяють людей на вулиці та забирають їжу! Ріжуть худобу і птицю.

Кляті нелюди мародерствують і поводять себе гірше за фашистів.

Те, що вони роблять - це навіть не фашизм чи тероризм, це гірше. Для таких нелюдяних знущань потрібне нове слово. Кляті орки», - написав Живицький.

Учора ЗСУ відбивало ворогів у Охтирський район, вибили артилерійські позиції в районі Тростянця – та так, що «палали дупи у тростянецьких окупантів», пише керівник ОВА. У Боромлі вдалося знищити кілька САУ та БУК російських орків, також потрапили у їх склад боєприпасів.

Ось що залишилося від Великої Писарівки
Ось що залишилося від Великої Писарівки

 

 «Кілька годин поспіль тривав бій ще в одному напрямку - за нашу Велику Писарівку. Там російські вороги сьогодні бачили пекло наяву. Кожен орк має розуміти: він прийшов на Сумщину здохнути.

Коли нога російського  фашиста ступає на нашу землю - це означає його собачу смерть. Це помста за кожну крапельку крові, кожне страждання, кожне переживання наших людей. Наших дітей. На Сумщині за планом скоро посівна. Якраз  органічні добрива смажених орків стануть в нагоді. Ворожа російська мерзота, ви горітимете у пеклі!» - запевнив Живицький.

Нагадаємо, людей із Сумщини евакуюють у Полтавську область гуманітарними коридорами. Окупанти розбомбили Охтирку та Тростянець. У Охтирці немає тепла, вода та електроенергія частково. У Тростянці немає електроенергії. Міста фактично непридатні для життя, як і багато сіл. 

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Дмитро Живицький, телеграм-канал
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