Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Надзвичайні новини, Україна, Світ

Ракети рф вразили вже три судна Панами в Чорному морі

Сьогодні, 06:30 Переглядів: 287

 

Один із кораблів повністю потонув, близько 10 панамських суден практично в полоні

Росіяни з моменту вторгнення в Україну (у різні дні) вразили ракетами три судна Панами в Чорному морі. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на агенцію Reuters. При цьому одне судно повністю затонуло. Два залишилися на плаву, та все ж мають пошкодження. На щастя, люди внаслідок обстрілів не постраждали.

Про кількість атакованих панамських суден розповів Reuters адміністратор Панамського морського управління Норіель Арауз. Ця кількість актуальна на 16 березня. Проте завжди є загроза, що вона буде збільшуватись.

За словами Арауза, у акваторії Чорного моря зараз перебувають щонайменше 10 інших кораблів під прапором Панами. Вони не можуть покинути район, бо практично в полоні – російський флот обмежує вихід суден.

0
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: ЕРА
Теги: судно Панама війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх