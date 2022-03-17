Ракети рф вразили вже три судна Панами в Чорному морі

Сьогодні, 06:30 Переглядів: 287

Росіяни з моменту вторгнення в Україну (у різні дні) вразили ракетами три судна Панами в Чорному морі. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на агенцію Reuters. При цьому одне судно повністю затонуло. Два залишилися на плаву, та все ж мають пошкодження. На щастя, люди внаслідок обстрілів не постраждали.

Про кількість атакованих панамських суден розповів Reuters адміністратор Панамського морського управління Норіель Арауз. Ця кількість актуальна на 16 березня. Проте завжди є загроза, що вона буде збільшуватись.

За словами Арауза, у акваторії Чорного моря зараз перебувають щонайменше 10 інших кораблів під прапором Панами. Вони не можуть покинути район, бо практично в полоні – російський флот обмежує вихід суден.