Спорт, Кременчук

У п’яти матчах — чотири поразки, з них дві — з великим рахунком

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 103

 Юнацька команда СК «Полтава» у 5 турі поступилася в гостях львівським ровесникам — 1:5

«Карпати» (Львів) U-19 — CК «Полтава» U-19- 5:1 (2:0). Національна юнацька ліга України. 5 тур. 13 вересня. Винники (Львівська область). Стадіон Богдана Маркевича.

«Карпати» U-19: Потерайко, Івасій, Черненко, Чеберинчак (Панчишин, 77), Смаглій (Давид, 77), Лехів (Кузик, 66), Луїс Яно, Чабан, Абрамчук, Дєдов (Резнік, 46), Форсюк (Фоїна, 66).

Старший тренер: Олег Голодюк.

«Полтава» U-19: Безпрозванний, Василюк, Опришко, Жадан, Бабич, Старушко, Шевченко (Медведєв, 46), Зіняр (Білан, 46), Кравченко (Гайдук, 54), Комарницький (Столяж, 66), Пустовіт.

Старший тренер: Ігор Климовський.

Голи: Івасій, 39, Дєдов, 45, Фоїна, 69, 73, Абрамчук, 80 — Столяж, 74.

Становлення нової команди, а саме такою і є юнацька команда СК «Полтава», проходить непросто. Особливо — на фоні досвідченіших команд, які вже не вперше грають в чемпіонаті України U-19. Матч з львівськими «Карпатами» проходив у вже знайомих для наших молодих футболістів Винниках, на стадіоні імені Богдана Маркевича.

І його початок був обнадійливим. Вже в дебюті гри гостям вдалася флангова атака, завершенням якої став удар Гліба Зіняра. Він бив точно, проте з гострого кута. Воротар «Карпат» Денис Потерайко впорався із загрозою для своїх воріт.

Поступово львів’яни захопили ініціативу, і вже на 8-й хвилині м’яч після небезпечної атака влучає в стійку воріт нашої команди. Господарі провели ще пару гострих атак із завершальними ударами, проте в цих епізодах надійно грав Артем Безпрозванний.

Гості надалі, хоч і не часто, намагалися відповідати, потенційно небезпечну атаку полтавці провели на 35 хвилині. Вона закінчилася пробиттям небезпечного штрафного, але Тимур Бабич влучив у воротаря. І хоча Денис Потерайко не одразу приборкав мяч, завершити атаку футболістам СК «Полтава» результативним добиванням не вдалося.

Загалом у першому таймі нашій команді довгий час вдавалося демонструвати непоганий захист при обороні своїх воріт, проте завершення першої 45-хвилинки для СК «Полтава» виявилося штормовим. На 39-й хвилині господарі, підопічні ще донедавна відомого футболіста Олега Голодюка провели достатньо швидку, а головне показову атаку. Зі своєї половини поля її розпочав львів’янин Андрій Івасій. Дуже показово, що він же її і завершив, ставши автором першого забитого м’яча. У кілька точних передач через лівий фланг господарі пройшли половину поля полтавців, а вже в межах карного майданчика Олександр Абрамчук відпасував все тому ж Івасію, який залишився без нагляду у небезпечній зоні, і з ходу, в один дотик пробив точно у ворота — 1:0.

Вже у післяматчевому коментарі тренер гостей Ярослав Здирко відзначить, що команді, котра загалом вдало протистояла більш зіграній, більш досвідченій команді господарів, завдасть психологічного удару не стільки перший пропущений гол як другий — на останній хвилині першого тайму. Як кажуть, гол практично вже у відкриті двері роздягальні. У лівому куті карного майданчика гравець СК «Полтава» невдало виконав підкат, м’яч підхопив Олександр Дєдов і, не роздумуючи, лівою ногою пробив точно в дальній від Безпрозванного кут воріт. Шкіряний влучив у стійку воріт і вже потім опинився в сітці — 2:0.

Ярослав Здирко також відзначив, що у другому таймі нашій команді за рахунок замін не вдалося суттєво поліпшити гру. Чого не скажеш про львівян. Гравці, що вийшли у складі «Карпат» після перерви, зуміли додати варіативності в атакувальній грі господарів.

Напевно, це особливо стосується 17-річного Арсена Фоїни, який зумів забити одразу два дебютних для себе голи. На 69-ій хвилині він зумів завдати лівою ногою напрочуд точного удару — м’яч влетів у «дев’ятку» воріт полтавців, а буквально через 4 хвилини прицільного удару завдавав львів’янин Кузик. Безпрозванний зреагував на загрозу, але мяч відбив прямо перед собою. Зауважимо — ніким не прикритий і не атакований Арсен Фоїна легко добив його в сітку буквально з лінії воротарського.

Треба віддати належне, гол престижу наша команда провела буквально через дві хвилини. Навісною передачею у карний господарів скористався Сергій Столяж, який незадовго перед цим вийшов на заміну. Сергій у стрибку випередив захисників «Карпат» і влучно пробив головою точно в кут воріт.

Правда, останню гольову крапку в матчі поставили все ж господарі. Захисники СК «Полтава» дозволили завдати точного удару з меж карного майданчика одному з найактивніших у складі господарів Олександру Абрамчуку. Він і встановив остаточний рахунок в матчі — 5:1.

Фрагменти матчу львів’ян і полтавців
Фрагменти матчу львів’ян і полтавців

…Треба відзначити, що і забитий гол на гостьовому полі, й деякі відрізки гри у виконанні нашої команди дають підстави попри досить негативний результат все ж дивитися у майбутнє з певним оптимізмом.

Поки що констатуємо у 5 матчах наша команда програла чотири, два з них з великим рахунком: «Руху» поступилися 0:4, і в ось в останньому турі — львівянам 1:5. СК «Полтава» U-19 має поки лише одну перемогу. Правда, теж із солідною перевагою — 3:0 над ровесниками з «Вереса».

Попереду нові випробування. Наступний матч підопічні Ігоря Климовського проведуть 20 вересня. На «Кремінь-арені» гостюватиме юнацька команда «Металіст 1925».

0
Автор: Анатолій Гаркуша Джерело фото: ФК «Карпати»
