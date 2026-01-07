Суперкомедія “За гроші так” від метра світової режисури Дмитра Рачковського

Новий шедевр від режисера світового рівня Дмитра Рачковського, вистави якого віддані глядачі прагнуть бачити знову і знову.

Вони — неймовірно красиві, розумні й освічені жінки, що володіють мистецтвом зваблення, знають всі секрети, як звести з розуму чоловіків. Їхня зброя — чарівність, дотепність і вишуканість, а головна мета — гаманець жертви. Вони легко дарують ілюзію кохання, проте з першим промінням сонця зникають, забравши з собою не лише спогади, а й кругленьку суму.

Це захоплива історія про жінок-аферисток вищої категорії, які перетворюють полювання на заможних чоловіків на справжнє мистецтво. Смішне переплітається з драматичним, а комічні ситуації — з несподіваними поворотами, даруючи глядачам вечір блискучого гумору, легкості й авантюрного шарму.





Коли?

8 січня (четвер) о 18:00

Вартість квитків від 200 до 400 грн

Придбати квитки можна тут

