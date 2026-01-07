Вистава-казка для всієї родини «Грінч проти супергероїв» (афіша)

Сьогодні, 15:13 Переглядів: 82

Злий Грінч живе у темній печері на самій вершині гори подалі від усіх, але ці «всі» готують грандіозне святкування нового року. Вони шумлять, все прикрашають і дико дратують. Хто б відмовив собі у задоволенні зіпсувати свято? Грінч вирішує вкрасти Санта-Клауса.

Але на допомогу, як завжди, приходять супергерої, які покарають негідника і повернуть дітям дух Різдва!

Дивовижна історія, яка занурить Вас у чарівний світ дива та чудес!

Казкові декорації, приголомшливі костюми, багатогранна та прониклива гра акторів подарує масу веселощів та незабутні емоції.

Де: Кременчук, МПК

«Грінч проти супергероїв»

Коли: 8 січня (четвер), о 16.00

Вартість квитків: від 150 до 300 грн

Придбати квитки можна ТУТ.