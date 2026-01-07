Злий Грінч живе у темній печері на самій вершині гори подалі від усіх, але ці «всі» готують грандіозне святкування нового року. Вони шумлять, все прикрашають і дико дратують. Хто б відмовив собі у задоволенні зіпсувати свято? Грінч вирішує вкрасти Санта-Клауса.
Але на допомогу, як завжди, приходять супергерої, які покарають негідника і повернуть дітям дух Різдва!
Дивовижна історія, яка занурить Вас у чарівний світ дива та чудес!
Казкові декорації, приголомшливі костюми, багатогранна та прониклива гра акторів подарує масу веселощів та незабутні емоції.
Де: Кременчук, МПК
«Грінч проти супергероїв»
Коли: 8 січня (четвер), о 16.00
Вартість квитків: від 150 до 300 грн
Придбати квитки можна ТУТ.
