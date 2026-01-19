У Мінсоцполітики пояснили, хто і як може оформити базову соціальну допомогу

Це щомісячна виплата, що об’єднує декілька видів державної допомоги для сімей у складних життєвих обставинах

Базова соціальна допомога — це новий вид підтримки з комплексним підходом, який розрахований на сім'ї з низьким рівнем доходів. Зараз, у межах експериментального проєкту, її можуть оформити визначені категорії отримувачів соціальної підтримки. У Мінсоцполітики пояснили, хто саме може отримати допомогу, куди звертатися та навели приклади розрахунків.

Така допомога — це щомісячна виплата, що об’єднує декілька видів державної допомоги для сімей у складних життєвих обставинах. Тобто замість кількох окремих виплат родина отримує одну — базову, розраховану на всю сім'ю. Виплата призначається на 6 місяців, а далі автоматично може продовжуватися на весь час експериментального проєкту — 2 роки.

Кому і куди звертатися

Оформити базову соціальну допомогу можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись з письмовою заявою до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України — незалежно від зареєстрованого або задекларованого місця проживання.

Так, її можуть отримати всі громадяни та сім'ї, які потребують державної підтримки, і відповідають умовам експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги.

Поки що онлайн-сервіс доступний для тих, хто вже отримує:

допомогу малозабезпеченим сім'ям;

виплату на дітей одиноким матерям.

Важливо: щоб подати заяву онлайн, у «Дії» потрібен біометричний документ — ID-картка або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер (РНОКПП).

Є умови, за яких допомога не призначається. Серед таких критеріїв, якщо у сім'ї:

працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості більше ніж 3 місяці (винятки — догляд за людиною з інвалідністю, сплата ЄСВ, втрата працездатності);

хтось із членів сім'ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 000 грн (наприклад, купівля житла, авто, валюти, цінних паперів);

на вкладних (депозитних) рахунках більше ніж 100 000 грн або облігації на таку ж суму;

у власності є друга квартира або будинок (винятки — житло на тимчасово окупованих територіях, зонах бойових дій або зруйноване через війну; спадщина, гуртожитки, житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — за умови, що воно не здається в оренду);

є більше одного автомобіля, якому менше ніж 15 років (винятки — авто, отримані через ОСЗН, для людей з інвалідністю або ті, що знищені чи перебувають у розшуку).

Як розраховується допомога

Розмір базової соціальної допомоги визначається для кожної сім'ї індивідуально та залежить від базової величини — зараз це 4 500 грн — і розраховується як різниця між загальною сумою цієї величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.

Водночас середньомісячний сукупний дохід сім’ї — це середній дохід усіх членів сім’ї за місяць, розрахований на підставі їхніх доходів за три місяці перед зверненням за призначенням базової соціальної допомоги.

Розраховується допомога так:

100% базової величини — для першого члена сім'ї (той, хто подає заяву);

100% — для кожної дитини віком до 18 років, а також для членів сім'ї з інвалідністю I або II групи;

70% базової величини — для кожного наступного члена сім'ї.

Наприклад, у сім’ї троє людей: батько, мати та дитина 2 років. Заробітна плата батька за попередні 3 місяці — 18 480 грн, мати не працює та отримує допомогу при народженні дитини — 2 580 грн (860 грн х 3 місяці).

Розрахунок допомоги для такої сім'ї:

базова величина — 12 150 грн: 4 500 грн — на матір, яка звертається, 4 500 грн — на дитину та 3 150 грн — на батька;

середньомісячний дохід 7 020 грн (18 480 грн + 2 580 грн / 3 місяці);

12 150 грн – 7 020 грн = 5 130 грн — розмір базової соціальної допомоги.

Ще один приклад — коли у сім'ї є людина з інвалідністю. Сім’я складається з чотирьох людей: батько, який має інвалідність II групи, матір та двоє дітей — 2 та 10 років. Батько отримує пенсію по інвалідності, розмір якої за три попередні місяці 12 800 грн, мати — допомогу при народженні дитини 2 580 грн (860 грн х 3 місяці).

Тоді розмір допомоги розраховується так:

базова величина — 18 000 грн: 4 500 грн — на матір, яка звертається, 4 500 грн — на кожну дитину та 4 500 грн — на батька з інвалідністю;

середньомісячний дохід 5 126,67 грн (12 800 грн + 2 580 грн / 3 місяці);

18 000 грн – 5 126,67 грн = 12 873,33 грн — розмір базової соціальної допомоги.

Розмір базової величини для тих, хто має право на пенсію за віком або досягли 60 років, але не мають достатнього страхового стажу, розраховується з урахуванням набутого стажу:

менше 10 років — 53% від базової величини;

від 10 до 20 років — 62%;

від 20 до 30 років — 70%.

30 років і більше — 88%.

До прикладу, 65-річна людина одинока. Її стаж — 11 років, права на пенсію немає, а доходи відсутні.

Розрахунок допомоги:

базова величина — 2 790 грн: 4 500 грн х 62%;

2 790 грн – 0 = 2 790 грн — розмір базової соціальної допомоги.

Що слід знати

Для отримання виплати подається дві заяви. Спершу подають заяву про намір отримати базову соціальну допомогу, де зазначають особисті та контактні дані заявника, інформацію про всіх членів сім'ї. Потім, якщо сім'я погоджується з розрахованим розміром допомоги, уповноважений представник (той, хто подавав першу заяву) підписує заяву про призначення базової соціальної допомоги.

Заяву про призначення може подати лише один член сім’ї, але кожен повнолітній, хто отримуватиме допомогу, має її підписати. Склад сім’ї фіксується на дату звернення.

До подання заяви про призначення допомоги заявник може обрати раніше призначену виплату та не оформлювати базову соціальну допомогу, не надсилаючи заяву про призначення.

