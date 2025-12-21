{user_fullname}
Сьогодні День зимового сонцестояння — найкоротший день та найдовша ніч року

Сьогодні, 08:02

 

З понеділка починається рух до весни - дні поступово ставатимуть довшими, а ночі коротшими

Багатьох людей пригнічують ранні вечори та пізні світанки через брак сонячного світла. Але цей похмурий період року вже минає. Вже з понеділка дні поступово ставатимуть довшими, а ночі коротшими — почнеться поступовий рух до весни. А сьогодні, 21 грудня, українці переживуть поворотний момент у річному циклі — найкоротший день та найдовшу ніч року, або День зимового сонцестояння.

Цей день щороку випадає на 21 чи 22 грудня. У 2025 році День зимового сонцестояння припав на неділю, 21 грудня. З Дня зимового сонцестояння у Північній півкулі розпочинається астрономічна зима, а у Південній — астрономічне літо.

Під час зимового сонцестояння нахил осі обертання Землі у бік Сонця приймає найбільше значення та у Північній півкулі сонце проходить через найнижчу точку над горизонтом. Назва сонцестояння походить від того, що протягом трьох днів висота сонця у небі практично не змінюються. А після цього сонце поступово підіймається над горизонтом, збільшуючи тривалість світлового дня.

 

О котрій годині буде зимове сонцестояння

Точний момент зимового сонцестояння настане о 17.03 за київським часом, зазначає Astro Home Site. Саме у цю хвилину центр Сонця проходитиме через найпівденнішу точку екліптики, фіксуючи початок астрономічної зими. Після цього моменту небесне світило поступово почне свій зворотний шлях, піднімаючись вище над горизонтом.

Сонцеворот здавна мав сакральне значення для наших предків — він символізував перемогу світла над темрявою. У давнину в цей день люди прикрашали будинки, а увечері розпалювали вогнище та випікали хліб у вигляді серця, демонструючи бажання довшого світлового дня. Водночас вогонь мав відлякати нечисту силу та злих духів, яка панувала у найдовшу ніч року. Вважалося також, що у цей день на землю виходить різна нечиста сила, від якої треба захищатися за допомогою оберегів. Одним із них є гілки ялинки, запах яких відлякує нечисті сили.

Раніше вірили, що це особливий період, коли слід загадувати бажання. У цей день не можна лаятися та сваритися та не можна скупитися. Вважається, що щедрі люди будуть обдаровані подвійно, а ті, хто скупиться — отримають по заслугах.

Найкоротший день у 2025 році триватиме трохи більше ніж 8 годин — над Кременчуком сонце сьогодні зійшло о 7.38 ранку та зайде о 15.50. Після цього настане найдовша ніч року — до 7.38 понеділка.

0
Автор: Віктор Крук
