Росія завербувала на війну проти України щонайменше 18 тисяч найманців зі 128 країн світу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 154

Україна утримує в полоні громадян 37 країн світу, які воювали на стороні окупантів

Щонайменше 18 тисяч іноземців зі 128 країн світу воювали або продовжують воювати у складі збройних сил РФ у війні проти України. З них 3 388 уже загинули. Про це сьогодні повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Секретар Координаційного штабу бригадний генерал Дмитро Усов під час міжнародної конференції Crimea Global розповів, що йдеться про 18 тисяч осіб, чиї імена «достеменно відомі» Україні. Насправді їх може бути значно більше.

За його словами, Росія з 2023 року створила розгалужену мережу вербувальників по всьому світу. Таким чином російські окупанти намагаються компенсувати втрати своєї армії у війні.

Дмитро Усов розповів, що на початку кількість підписаних іноземцями контрактів із російськими збройними силами становила сотні на місяць, а згодом зросла до тисяч на місяць. Він пояснив, що «основним мотивом для більшості таких найманців є фінансова вигода», проте наголосив, що чимало людей опинилися в російській армії через обман або примус.

Усов також зазначив, що Україна утримує в полоні громадян 37 країн світу, які воювали на стороні окупантів, і додав, що «РФ не зацікавлена повертати з полону громадян інших держав в обмін на українських полонених».

— Жодного іноземного громадянина, окрім громадян Північної Кореї, росія досі не запитувала на обмін, — сказав секретар Координаційного штабу.

Він запевнив, що Україні вдається суттєво зменшувати темпи міжнародного рекрутингу, який здійснює РФ, завдяки скоординованій роботі штабу, ГУР МО України, МЗС та народних депутатів.

— У 2023-2024 роках майже 1000 громадян Непалу підписали контракт із російською армією. У 2025 році, станом на 1 жовтня, лише одна людина з цієї країни вступила до війська РФ, — зазначив Дмитро Усов.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що тимчасово окуповані території України опинилися в інформаційній ізоляції — людей відрізають від можливості отримати правдиву інформацію, створюючи інформаційну «бульбашку».

Учора ми писали, що російські окупанти примусово мобілізували з окупованих територій на війну проти України майже 50 тисяч українців.