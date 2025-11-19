Олена Шуляк
Україна, Світ, Війна

РФ відрізає тимчасово окуповані території від інформації — під повним контролем мобільний зв'язок та інтернет

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 161

 

Тимчасово окуповані території України опинилися в інформаційній ізоляції — людей відрізають від можливості отримати правдиву інформацію, створюється інформаційна «бульбашка»

Росія все більше вганяє населення тимчасово окупованих територій України в інформаційну ізоляцію. На цю територію майже неможливо додзвонитися, там не працює більшість месенджерів, а інформація подається виключно від російських джерел та з відповідним наголосом кремлівської влади. Тобто, держава-агресор перешкоджає поширенню правдивої інформації на тимчасово окупованих територіях України. Про це сьогодні повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Російська окупаційна влада цілеспрямовано проводить політику та чергові заходи з обмеження доступу українців на тимчасово окупованих територіях до українських і міжнародних джерел інформації. Зокрема, ватажки окупаційних адміністрацій Донецької та Луганської областей підписали укази про заборону продажу, встановлення та використання телевізійного супутникового обладнання, яке може «ловити» українські телеканали.

 

Після набрання чинності указу (10 жовтня) було незаконно конфісковано супутникове обладнання у населення. Якщо десь таке ще не відбулося (планувалося завершити до 1 листопада), то вилучення супроводжується великими неприємностями для жителів окупованих територій.

Російські SIM-карти для цивільного населення тепер обов'язково повинні бути прив'язані до паспортних даних. Якщо людина цього не зробить, її карту без попередження блокують. Це робиться для того, щоб примусити людей отримати російські паспорти і здійснювати додатковий тиск на тих, хто відмовляється від російської паспортизації. 

У разі відмови від паспортизації мешканці ТОТ повністю втратять доступ до мобільного зв’язку.

Кремль також прагне контролювати інформаційні ресурси. Окупанти зобов’язали авторів Telegram-каналів на тимчасово окупованих територіях, які мають понад 10 тисяч підписників, додавати спеціальний бот від «роскомнадзора».

Цей бот, маючи права адміністратора, може редагувати та видаляти публікації, а також блокувати коментарі. Таким чином, будь-які повідомлення, що висвітлюють корупцію в окупаційних адміністраціях чи критикують російський уряд, можуть бути негайно видалені або змінені.

Мета таких заходів — створити на тимчасово окупованих територіях інформаційну «бульбашку», де доступ до українських та міжнародних ресурсів заблоковано, а будь-яка непідконтрольна кремлю інформація одразу цензурується.

ГУР МО України нагадує: перешкоджання доступу українців до інформації є неприпустимим, і винні в цих злочинах понесуть справедливу відповідальність

Вийшов з окупації, щоб стати на захист України та звільнити від росіян своє рідне місто

Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни блокують доступ до сервісів Google, щоб змусити людей користуватися російськими аналогами. Зокрема, жителі окупованих населених пунктів не можуть скористатися відеосервісом YouTube, пошуковиком Google, поштою Gmail та іншими сервісами Alphabet. А компанія Яндекс, яка має однойменний пошуковик, передає інформацію російським спецслужбам та допомагає відслідковувати переміщення українців на окупованих територіях.

Нагадаємо, учора ми писали, що російські окупанти примусово мобілізували з окупованих територій на війну проти України майже 50 тисяч українців.

Автор: Віктор Крук
Теги: ГУР Міноборони Ізоляція інформація ТОТ російські окупанти
Вверх