Україна, Світ

Завтра доба розтягнеться на 25 годин: Україна переходить на зимовий час

Сьогодні, 18:00

 

Не забудьте перевести годинники

Цієї ночі в Україні відбудеться перехід на зимовий час. О 4.00 стрілки годинників переведуть на одну годину назад і знову настане 3.00. Це дозволить українцям отримати додаткову годину сну, а доба 26-го жовтня буде тривати 25 годин.

Українці знову переведуть годинники: коли саме 

Сучасні електронні пристрої, зокрема смартфони та комп’ютери, роблять це автоматично, тож вручну переводити доведеться лише механічні годинники.

Попри ухвалене Верховною Радою у липні 2024 року рішення щодо скасування сезонних переходів, відповідний законопроєкт № 4201 президент так і не підписав, тож він не набув чинності. Тому в Україні досі діє практика сезонного переходу на зимовий та літній час й годинники переводять двічі на рік, як і у близько 70 країнах світу. Натомість у 120 державах світу час не змінюють.

В Україні переводити годинники почали у 1981 році.

Що зміниться в Україні з 1 жовтня: перехід на зимовий час, виплата базової соцдопомоги для усіх та вʼїзд до ЄС по-новому 

Для багатьох людей перехід на зимовий та літній час викликає дискомфорт, через те, що доводиться адаптуватися до нових умов. Адаптація у більшості людей триває кілька днів, а далі організм поступово пристосовується до нового розпорядку дня. У цей період українцям варто більше відпочивати, дотримуватися стабільного режиму сну і не перевантажувати себе, щоб легше пережити перехід на зимовий час.

Автор: Віктор Крук
Теги: переведення годинника зимовий час
Вверх