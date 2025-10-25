Завтра доба розтягнеться на 25 годин: Україна переходить на зимовий час

Цієї ночі в Україні відбудеться перехід на зимовий час. О 4.00 стрілки годинників переведуть на одну годину назад і знову настане 3.00. Це дозволить українцям отримати додаткову годину сну, а доба 26-го жовтня буде тривати 25 годин.

Сучасні електронні пристрої, зокрема смартфони та комп’ютери, роблять це автоматично, тож вручну переводити доведеться лише механічні годинники.

Попри ухвалене Верховною Радою у липні 2024 року рішення щодо скасування сезонних переходів, відповідний законопроєкт № 4201 президент так і не підписав, тож він не набув чинності. Тому в Україні досі діє практика сезонного переходу на зимовий та літній час й годинники переводять двічі на рік, як і у близько 70 країнах світу. Натомість у 120 державах світу час не змінюють.

В Україні переводити годинники почали у 1981 році.

Для багатьох людей перехід на зимовий та літній час викликає дискомфорт, через те, що доводиться адаптуватися до нових умов. Адаптація у більшості людей триває кілька днів, а далі організм поступово пристосовується до нового розпорядку дня. У цей період українцям варто більше відпочивати, дотримуватися стабільного режиму сну і не перевантажувати себе, щоб легше пережити перехід на зимовий час.