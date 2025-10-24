Уряд спростив механізм дистанційного обстеження зруйнованого житла в рамках програми «єВідновлення»

Подати заявку за програмою «єВідновлення» можна через «Дію», у ЦНАПі або в нотаріуса

Кабмін ухвалив постанову, якою вдосконалюється механізм дистанційного обстеження знищеного житла на територіях активних та можливих бойових дій. Вона передбачає залучення Державного космічного агентства України до процесу отримання супутникових знімків, що можуть бути використані для підтвердження факту знищення житла. Постанова уряду також дозволяє залучати окремі підрозділи ЗСУ до збору таких даних на відповідних територіях. Постанова уряду дозволить швидше отримувати компенсації за програмою «єВідновлення». Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Документом спрощено технічні вимоги до фото та відео матеріалів, які можуть підтвердити факт знищення житла. Зокрема:

скасовано вимогу робити фото з трьох різних ракурсів — тепер достатньо загального знімка, що демонструє ступінь пошкодження;

знято обмеження на кут зйомки «строго зверху» з відхиленням не більше 20 градусів;

допустиму похибку геолокації збільшено з 4 до 10 метрів від обʼєкта, щоб врахувати складні умови зйомки на територіях бойових дій;

якщо фото чи відео не повністю відповідають вимогам, але в сукупності підтверджують факт знищення житла, їх можуть використати для ухвалення рішення про компенсацію.

Розширення механізму дистанційного обстеження має зробити процес отримання допомоги для постраждалих громадян більш доступним та швидким.

Варто зазначити, що в рамках програми «єВідновлення» вже понад 143 тисяч сімей отримали компенсації за пошкоджене та знищене житло на загальну суму майже 50 млрд грн. Зокрема, завдяки механізму дистанційного обстеження вже по понад 650 заявам погоджено отримання компенсацій за знищене майно.

Сьогодні стало відомо, що уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати за програмою «єВідновлення» — їх зможуть отримати українці, чиї будинки зруйнувала російська армія. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, цієї суми вистачить, щоб 1600 родин змогли

придбати нове житло.

Юлія Свириденко розповіла, як це працює на практиці, на прикладі реальної історії Валентини Троян із Донецької області, з якою нещодавно зустрілася в Полтаві.

— Будинок Валентини на Донеччині зруйнували росіяни. Відео руїн свого будинку вона побачила в телеграм-каналах. Подала документи в ЦНАП, провели дистанційне обстеження дроном — комісія схвалила компенсацію. За п’ять днів їй надійшли 3,6 млн грн, — розповіла Юлія Свириденко, наголосивши, що сума компенсації для кожної родини розраховується індивідуально.

Подати заявку за програмою «єВідновлення» можна через «Дію», у ЦНАПі або в нотаріуса.

