Уряд спростив порядок отримання статусу учасника бойових дій: що змінилося

Кабінет міністрів ухвалив низку змін до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій (постанова від 20.08.2014 року N 413), що має спростити доступ до цієї послуги для ветеранів війни та їхніх родин. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, спрощено порядок надання статусу УБД особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції або заходах із захисту національної безпеки та оборони України, а також у відсічі агресії РФ на Донеччині та Луганщині.

Вилучено вимогу в електронній заяві щодо зазначення форми та способу отримання посвідчення, оскільки під час подання через портал «Дія» або Єдиний державний реєстр ветеранів війни неможливо оформити паперове посвідчення без фотокартки.

Також оновлено паперову форму заяви на статус УБД та розширено коло осіб, які можуть запитувати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Внесено зміни до постанови КМУ від 14.08.2019 N 700 «Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни» щодо надання права батькам особи, яка потрапила в полон держави-агресора або набула статусу зниклої безвісти за особливих обставин, запитувати відомості з Реєстру (попередньо таке право мали лише непрацездатні батьки) та виключення вимоги щодо фактичного проживання запитувача відомостей з особою щодо якої здійснюється запит.

У застосунку «Дія» зʼявилося посвідчення ветерана війни: як завантажити

Мінветеранів зазначило, що нові правила скорочують бюрократію та роблять процедуру отримання посвідчення УБД більш доступною. Тепер ветерани та добровольці можуть отримати посвідчення через ЦНАП ближче до дому, а родини полонених та зниклих — швидше отримувати необхідні дані.

