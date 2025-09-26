Чоловіків від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, поставлять на нього автоматично — Міноборони
Сьогодні, 09:03
Постановка на такий облік здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію
Уряд за ініціативи Міністерства оборони спростив процедуру постановки та зняття громадян із військового обліку. Відповідні зміни внесли до постанови №1487 від 30 грудня 2022 року. Йдеться у повідомленні Міноборони.
Тепер:
- Юнаки з 17 років зможуть стати на облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+», без відвідин ТЦК та без проходження військово-лікарської комісії.
- Чоловіки віком 25–60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть внесені до реєстру автоматично.
- Автоматично знімуть з обліку і тих громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі.
У Міноборони пояснюють, що це дозволить зменшити навантаження на територіальні центри комплектування та усунути зайву бюрократію.
— Автоматизація військового обліку — це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК. Ми робимо систему ефективнішою, а процеси — простими та прозорими для громадян, — зазначив Артем Романюков, керівник директорату цифрової трансформації Міноборони.
Нагадаємо, що бойові повістки ТЦК відсилатимуть через «Укрпошту», а відмова від їх отримання вважатиметься ухиленням від мобілізації.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: mod.gov.ua
