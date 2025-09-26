Чоловіків від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, поставлять на нього автоматично — Міноборони

Постановка на такий облік здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію

Уряд за ініціативи Міністерства оборони спростив процедуру постановки та зняття громадян із військового обліку. Відповідні зміни внесли до постанови №1487 від 30 грудня 2022 року. Йдеться у повідомленні Міноборони. Тепер: Юнаки з 17 років зможуть стати на облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+» , без відвідин ТЦК та без проходження військово-лікарської комісії.

, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть внесені до реєстру . Автоматично знімуть з обліку і тих громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі. У Міноборони пояснюють, що це дозволить зменшити навантаження на територіальні центри комплектування та усунути зайву бюрократію. — Автоматизація військового обліку — це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК. Ми робимо систему ефективнішою, а процеси — простими та прозорими для громадян, — зазначив Артем Романюков, керівник директорату цифрової трансформації Міноборони. Нагадаємо, що бойові повістки ТЦК відсилатимуть через «Укрпошту», а відмова від їх отримання вважатиметься ухиленням від мобілізації.

