Україна, Світ, Все про субсидії, Соціальний захист

Маєте борг 680 грн? Вам відмовлять у субсидії

Сьогодні, 12:31

Інформацію про наявність заборгованості повідомляє управитель, об’єднання співвласників чи виконавець комунальних послуг

Житлова субсидія не призначається, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці заборгованість з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг, яка на день звернення перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн). Про це нагадує Пенсійний фонд України.

Таке рішення прописано у пункті 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, 

Для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних та прийомних сімей поріг заборгованості, який дає право на призначення житлової субсидії, становить 4 000 грн.

Інформацію про наявність заборгованості повідомляє управитель, об’єднання співвласників чи виконавець комунальних послуг.

— Водночас житлову субсидію може бути призначено, якщо сплату заборгованості документально підтверджено або якщо укладено договір про її реструктуризацію, чи коли споживач оскаржив заборгованість у судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі), — йдеться у повідомленні.

Разом з тим при призначенні житлової субсидії внутрішньо переміщеним особам (ВПО) заборгованість не враховується, якщо такі особи проживають у житловому приміщенні без договору оренди, і заборгованість утворилася до моменту видачі довідки ВПО.

З питань щодо причин виникнення / порядку погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг слід звертатись до виконавців комунальних послуг, які здійснюють облік такої заборгованості.

Нагадаємо, раніше ми писали, як дізнатися про призначення житлової субсидії на новий опалювальний період.

Автор: Мирослава Українська
Теги: субсидії ПФУ борги
