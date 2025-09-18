З нового року в Україні з’явиться єдина форма квитків на всі види транспорту

ГО "Захист держави"
Голос громадян – сила держави: як Кременчук долучився до всеукраїнської акції
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту "КременчукТудей" та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам'яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам'яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
З нового року в Україні з’явиться єдина форма квитків на всі види транспорту

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

 Правила набудуть чинності з 1 січня 2026 року

Мінрозвитку затвердило єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту — від міських автобусів до метро. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2026 року. Вони охоплюють:

  • міські та приміські автобуси,
  • міжміські й міжнародні рейси,
  • трамваї та тролейбуси,
  • метрополітен.

Квитки матимуть однакові обов’язкові реквізити: вартість, дату та час відправлення чи строк дії, дані перевізника і страховика, унікальний ідентифікатор та QR-код (за потреби).

Для різних видів транспорту передбачені додаткові умови. Зокрема, на міжнародних маршрутах квитки мають бути персоналізованими за паспортними даними, для приміських автобусів — обов’язкова багажна квитанція, а для метро й міського електротранспорту вперше встановлені вимоги до електронних квитків.

В уряді зазначають, що це рішення є кроком до впровадження єдиної системи Smart Ticket в Україні.

Нагадаємо, що в березні у Кременчуці прирівняли проїзні на тролейбуси та автобуси.

Автор: Руслана Горгола
