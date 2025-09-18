З нового року в Україні з’явиться єдина форма квитків на всі види транспорту

Мінрозвитку затвердило єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту — від міських автобусів до метро. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2026 року. Вони охоплюють:
Квитки матимуть однакові обов’язкові реквізити: вартість, дату та час відправлення чи строк дії, дані перевізника і страховика, унікальний ідентифікатор та QR-код (за потреби).
Для різних видів транспорту передбачені додаткові умови. Зокрема, на міжнародних маршрутах квитки мають бути персоналізованими за паспортними даними, для приміських автобусів — обов’язкова багажна квитанція, а для метро й міського електротранспорту вперше встановлені вимоги до електронних квитків.
В уряді зазначають, що це рішення є кроком до впровадження єдиної системи Smart Ticket в Україні.
Нагадаємо, що в березні у Кременчуці прирівняли проїзні на тролейбуси та автобуси.
