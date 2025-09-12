Олена Шуляк
Україна, Світ, Війна

Сьогодні в Україні відзначається День фахівців радіоелектронної боротьби ЗСУ

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 127

 

Цього року Силам оборони України вдалося збити або знешкодити понад 88% ворожих БпЛА – велику частину з них подавлюють із застосуванням засобів РЕБ

Щорічно 12 вересня в Україні відзначається День фахівців радіоелектронної боротьби Збройних Сил України (День РЕБ). Професійне свято було встановлено наказом Головнокомандувача ЗСУ у 2021 році, щоб відзначити важливий внесок фахівців РЕБ у захист держави та забезпечення успішності військових операцій. За останні роки роль РЕБ у війні виросла у рази.

Фахівці РЕБ:

  • глушать російські дрони та засоби зв’язку;
  • прикривають наші підрозділи від російської розвідки;
  • зривають атаки росіян ще до того, як вони почалися.

У сучасній війні без РЕБ неможливо забезпечити безпеку військ. Це невидимий щит сучасної війни, який нівелює перевагу у засобах ураження ворога. Кожен оператор РЕБ — це воїн, який щодня зберігає десятки життів.

Протягом останніх років роль РЕБ у війні зросла до небачених показників. РЕБи ставлять в окопи, на автомобілі та бронетехніку. Ними «садять» дрони від FPV до «Шахедів». За 7 місяців 2025 року РФ запустила по Україні близько 29 000 дронів (за даними UA War Infographics). З них близько 88,2 % вдалося збити або знешкодити саме із застосуванням засобів РЕБ.

Лише протягом липня 2025-го року у ЗСУ було дозволено використання 9 нових систем РЕБ, а загалом за перші 7 місяців року — близько 80 нових систем. Від січня 2024 року Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала контракти на постачання більш ніж 11 000 засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю понад 6 млрд грн. Більшість цих систем уже передані до ЗСУ.

Сьогодні, в День фахівців радіоелектронної боротьби Збройних Сил України дякуємо кожному оператору РЕБ, які своєю невтомною працею захищають українців на фронті та в тилу.

Вітаємо фахівців радіоелектронної боротьби з професійним святом!

Автор: Віктор Крук
ЗСУ РЕБ професійне свято
