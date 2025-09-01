Які важливі дати та свята відзначають у вересні 2025 року

У перший місяць осені українців чекатимуть чимало професійних, міжнародних та державних свят. Попри це, через дію воєнного стану додаткових вихідних днів не передбачено – відпочиватимемо лише у звичні суботи та неділі. У вересні 2025 року українці матимуть 8 вихідних та 22 робочі дні.
«Кременчуцький Телеграф» нагадує, які важливі дати, події та свята відзначатимуть українці у вересні.
1 вересня – День знань.
2 вересня – День закінчення Другої світової війни, День нотаріату.
3 вересня – День хмарочоса.
4 вересня – День митного брокера, Всесвітній день сексуального здоров'я.
5 вересня – Міжнародний день благодійності.
6 вересня – День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні, День читання книг.
7 вересня – День воєнної розвідки України, День підприємця України.
8 вересня – День пам'яті жертв фашизму, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, День вибачень, Всесвітній день фізіотерапії, День фізіотерапевта.
9 вересня – День краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, Всесвітній день сільського господарства.
10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день макіяжу, Міжнародний день гінекологічного здоров'я.
11 вересня – Всесвітній день боротьби з тероризмом.
12 вересня – День фахівця радіоелектронної боротьби ЗСУ.
13 вересня – День фізкультури і спорту, День перукаря, День програміста, День українського кіно.
14 вересня – День танкових військ, День пам'яті жертв фашизму, Воздвиження Хреста Господнього.
15 вересня – День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту ЗСУ, Міжнародний день демократії.
17 вересня – День рятівника в Україні.
20 вересня – День хірурга в Україні, День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника.
21 вересня – День миру, День працівників лісу в Україні.
22 вересня – День осіннього рівнодення, День партизанської слави.
25 вересня – Всесвітній день фармацевта.
27 вересня – День вихователя і всіх дошкільних працівників, День туризму.
28 вересня – День машинобудівника, Міжнародний день дочок.
29 вересня – День пам'яті трагедії Бабиного Яру, День отоларинголога.
30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день перекладача.
