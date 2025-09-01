ГО "Захист держави"
29 серпня у полтавському офісі ГО «Захист держави» відбулася панельна дискусія, присвячена антикорупційній боротьбі в області.
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту "КременчукТудей" та поливає брудом опонентів міської влади?
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Про акценти і пріоритети державної політики
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
8 травня - День пам'яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам'яті?
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Для дому і сім'ї

Які важливі дати та свята відзначають у вересні 2025 року

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 110

 

Через воєнний стан додаткових вихідних у вересні не передбачатиметься

У перший місяць осені українців чекатимуть чимало професійних, міжнародних та державних свят. Попри це, через дію воєнного стану додаткових вихідних днів не передбачено – відпочиватимемо лише у звичні суботи та неділі. У вересні 2025 року українці матимуть 8 вихідних та 22 робочі дні.

«Кременчуцький Телеграф» нагадує, які важливі дати, події та свята відзначатимуть українці у вересні.

1 вересня – День знань.

2 вересня – День закінчення Другої світової війни, День нотаріату.

3 вересня – День хмарочоса.

4 вересня – День митного брокера, Всесвітній день сексуального здоров'я.

5 вересня – Міжнародний день благодійності.

6 вересня – День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні, День читання книг.

7 вересня – День воєнної розвідки України, День підприємця України.

8 вересня – День пам'яті жертв фашизму, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, День вибачень, Всесвітній день фізіотерапії, День фізіотерапевта.

9 вересня – День краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, Всесвітній день сільського господарства.

10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день макіяжу, Міжнародний день гінекологічного здоров'я.

11 вересня – Всесвітній день боротьби з тероризмом.

12 вересня – День фахівця радіоелектронної боротьби ЗСУ.

13 вересня – День фізкультури і спорту, День перукаря, День програміста, День українського кіно.

14 вересня – День танкових військ, День пам'яті жертв фашизму, Воздвиження Хреста Господнього.

15 вересня – День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту ЗСУ, Міжнародний день демократії.

17 вересня – День рятівника в Україні.

20 вересня – День хірурга в Україні, День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника.

21 вересня – День миру, День працівників лісу в Україні.

22 вересня – День осіннього рівнодення, День партизанської слави.

25 вересня – Всесвітній день фармацевта.

27 вересня – День вихователя і всіх дошкільних працівників, День туризму.

28 вересня – День машинобудівника, Міжнародний день дочок.

29 вересня – День пам'яті трагедії Бабиного Яру, День отоларинголога.

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день перекладача.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що в Україні змінюється з 1-го вересня: допомога ВПО, доплати вчителям, безплатне харчування у школах, військова підготовка студентів та повістки на бодікамеру.

Автор: Віктор Крук
Теги: свята вересень вихідні
