Які важливі дати та свята відзначають у вересні 2025 року

Через воєнний стан додаткових вихідних у вересні не передбачатиметься

У перший місяць осені українців чекатимуть чимало професійних, міжнародних та державних свят. Попри це, через дію воєнного стану додаткових вихідних днів не передбачено – відпочиватимемо лише у звичні суботи та неділі. У вересні 2025 року українці матимуть 8 вихідних та 22 робочі дні.

«Кременчуцький Телеграф» нагадує, які важливі дати, події та свята відзначатимуть українці у вересні.

1 вересня – День знань.

2 вересня – День закінчення Другої світової війни, День нотаріату.

3 вересня – День хмарочоса.

4 вересня – День митного брокера, Всесвітній день сексуального здоров'я.

5 вересня – Міжнародний день благодійності.

6 вересня – День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні, День читання книг.

7 вересня – День воєнної розвідки України, День підприємця України.

8 вересня – День пам'яті жертв фашизму, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, День вибачень, Всесвітній день фізіотерапії, День фізіотерапевта.

9 вересня – День краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, Всесвітній день сільського господарства.

10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день макіяжу, Міжнародний день гінекологічного здоров'я.

11 вересня – Всесвітній день боротьби з тероризмом.

12 вересня – День фахівця радіоелектронної боротьби ЗСУ.

13 вересня – День фізкультури і спорту, День перукаря, День програміста, День українського кіно.

14 вересня – День танкових військ, День пам'яті жертв фашизму, Воздвиження Хреста Господнього.

15 вересня – День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту ЗСУ, Міжнародний день демократії.

17 вересня – День рятівника в Україні.

20 вересня – День хірурга в Україні, День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника.

21 вересня – День миру, День працівників лісу в Україні.

22 вересня – День осіннього рівнодення, День партизанської слави.

25 вересня – Всесвітній день фармацевта.

27 вересня – День вихователя і всіх дошкільних працівників, День туризму.

28 вересня – День машинобудівника, Міжнародний день дочок.

29 вересня – День пам'яті трагедії Бабиного Яру, День отоларинголога.

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день перекладача.

