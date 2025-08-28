ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Війна

Нічна атака РФ: ППО знищила майже 600 цілей

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 247

 Росія випустила понад 600 дронів і ракет по Україні

У ніч на 28 серпня Росія здійснила наймасованішу атаку за останній час, застосувавши 629 засобів повітряного нападу — дрони та ракети різних типів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними військових, Росія атакувала:

  • 598 ударними БпЛА Shahed та дронами-імітаціями з території РФ (Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ) та з Криму;
  • 2 аеробалістичними ракетами «Кинджал»;
  • 9 балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23»;
  • 20 крилатими ракетами Х-101.

Українська протиповітряна оборона діяла силами авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ, мобільних вогневих груп і безпілотних систем.

Станом на 9.00 знищили або подавили 589 повітряних цілей, серед них:

  • 563 Shahed та дрони-імітації;
  • 1 «Кинджал»;
  • 7 «Іскандерів»;
  • 18 Х-101.

Водночас зафіксовано влучання у 13 локаціях, а уламки збитих дронів і ракет падали ще у 26 місцях. Унаслідок атаки є жертви серед цивільних, загинули діти.

Нагадаємо, що постріли й вибухи чули вночі і кременчуківці. А зранку Укрзалізниця через пошкодження інфраструктури змінила маршрути низки поїздів.

Автор: Руслана Горгола
Теги: ППО наслідки атаки
  НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


