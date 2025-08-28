Нічна атака РФ: ППО знищила майже 600 цілей

У ніч на 28 серпня Росія здійснила наймасованішу атаку за останній час, застосувавши 629 засобів повітряного нападу — дрони та ракети різних типів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
За даними військових, Росія атакувала:
Українська протиповітряна оборона діяла силами авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ, мобільних вогневих груп і безпілотних систем.
Станом на 9.00 знищили або подавили 589 повітряних цілей, серед них:
Водночас зафіксовано влучання у 13 локаціях, а уламки збитих дронів і ракет падали ще у 26 місцях. Унаслідок атаки є жертви серед цивільних, загинули діти.
Нагадаємо, що постріли й вибухи чули вночі і кременчуківці. А зранку Укрзалізниця через пошкодження інфраструктури змінила маршрути низки поїздів.
