У Кременчуці ППО відпрацювала по дронам

27 серпня, близько 22.40, жителі Кременчука чули постріли та вибухи. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
Раніше в Повітряних силах повідомляли про рух безпілотників в області, тож ймовірно містяни чули роботу протиповітряної оборони.
Офіційних коментарів від облвійськадміністрації поки не надходило.
Нагадаємо, у ніч на 27 серпня армія РФ атакувала Полатвщину безпілотниками. Зокрема, влучання прийшлися на підприємство у Полтавському районі. За даними Міненерго, на Полтавщині ворог цілеспрямовано атакував газотранспортну інфраструктуру, завдавши значних ушкоджень.
