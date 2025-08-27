Росія атакувала енергетичну й газову інфраструктуру в шести областях України — Міненерго

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 137

У ніч із 26 на 27 серпня Росія масовано атакувала об’єкти цивільної інфраструктури України. Під ударами дронів опинилися енергетичні та газотранспортні об’єкти у шести областях — на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

За даними відомства:

близько 1.00 у Сумах пошкодили обладнання однієї з ключових підстанцій, через що значна частина міста та промислові споживачі залишилися без світла ;

; на Полтавщині ворог цілеспрямовано атакував газотранспортну інфраструктуру, завдавши значних ушкоджень.

Наразі триває оцінка збитків. На місцях працюють аварійні та рятувальні служби, енергетики й газовики намагаються якнайшвидше відновити постачання.

У Міністерстві енергетики заявили, що ці удари — це черговий прояв енергетичного терору Росії напередодні опалювального сезону.

Нагадаємо, що уламки та прямі влучання зафіксували в Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору: пошкоджені адмінбудівля, транспорт і обладнання. На території виникли пожежі. Як повідомили у Повітряних силах України, вночі 21 безпілотник влучив у 9 різних локаціях на території країни.