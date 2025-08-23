В Україні відзначають День Державного прапора

Сьогодні

День Державного Прапора України щороку відзначають 23 серпня. Свято встановили у 2004 році на вшанування багатовікової історії українського державотворення та боротьби за незалежність.

У день ухвалення Акта проголошення незалежності, 24 серпня 1991 року, синьо-жовтий стяг урочисто внесли до сесійної зали Ради. Український прапор уперше підняли над Верховною Радою 4 вересня 1991 року.

Відтоді він став символом свободи, єдності та сили українського народу.

Нагадаємо, торік у День Державного прапора України в Кременчуці урочисто підняли синьо-жовтий стяг.