«На щиті» до Кременчуччини повернувся захисник Станіслав Ковтун

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 278

21 серпня загинув Ковтун Станіслав Олександрович — старший солдат, водій-механік танка 3-ї окремої штурмової бригади.

Воїн народився 10 вересня 2004 року у селі Біляки Семенівської громади. Дитинство провів у сусідніх Заїчинцях. Закінчив дев’ять класів місцевої школи, після чого вступив до Полтавського вищого міжрегіонального професійного училища, де здобув фах тракториста та водія. У 2022 році став студентом Полтавського аграрного університету, мріяв стати агроінженером.

У 2023 році склав присягу та вступив до лав Збройних Сил України. Навесні 2024 року, після загибелі батька-захисника, був звільнений у запас, однак уже 4 листопада того ж року знову повернувся до війська.