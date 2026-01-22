Є проблеми з подачею електроенергії до Кременчуцького енерговузла — заступник «Полтаваобленерго» Яремченко

Електропостачання у Кременчуці та районі ускладнене через дефіцит генерації та технічні проблеми в енергомережах Полтавщини

У Кременчуці та районі електропостачання ускладнене через дефіцит генерації: є проблеми з подачею електроенергії до Кременчуцького енерговузла. Про це сьогодні, 22 січня, під час засідання виконкому Полтавської міської ради повідомив заступник директора АТ «Полтаваобленерго» Юрій Яремченко.

За його словами, в окремих громадах області — Лубенській, Гадяцькій, Чутівській та Кобеляцькій — мешканці залишалися без світла майже дві доби.

Представник «Полтаваобленерго» пояснив, що перебої з електропостачанням пов’язані не лише з жорсткішими графіками погодинних відключень, а й із тим, що наявна генерація не покриває потреби регіону.

Окремо він звернув увагу на технічні проблеми з подачею електроенергії з боку «Укренерго». За його словами, параметри якості струму не завжди дозволяють автоматично передавати електроенергію в розподільчі мережі, що ускладнює стабільне живлення споживачів. Зокрема, мова йде і про труднощі з електропостачанням Миргородського та Кременчуцького енерговузлів. Наразі, за словами посадовця, майже вся область тримається на Полтавському енерговузлі та перетоках з сусідніх регіонів.

Аварійні бригади працюють як над ліквідацією пошкоджень, так і в плановому режимі — зокрема виконують перепідключення споживачів, щоб більш рівномірно розподілити електроенергію між районами. Такі роботи проводять і у відповідь на скарги містян щодо різної тривалості відключень у сусідніх мікрорайонах.

Водночас в «Полтаваобленерго» зазначають, що подібні перепідключення є технічно складними та потребують значних ресурсів, тому їх виконання займає час.

