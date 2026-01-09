У Кременчуці школи та дитсадки з понеділка працюватимуть у звичному режимі

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 127

Раніше Кабмін рекомендував обласним військовим адміністраціям разом із комісіями ТЕБ та НС на період ускладнення погодних умов опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим