У Кременчуці школи та дитсадки з понеділка працюватимуть у звичному режимі

Раніше Кабмін рекомендував обласним військовим адміністраціям разом із комісіями ТЕБ та НС на період ускладнення погодних умов опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим
З понеділка, 12 січня, комунальні школи та дитсадочки Кременчука працюватимуть у звичному режимі. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила виконувачка обов’язків керівника департаменту освіти Кременчуцької міської ради Світлана Михайленко.
Додамо, що 8 січня через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря Кабмін рекомендував обласним військовим адміністраціям разом із комісіями ТЕБ та НС опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим. Втім це мають зробити з урахуванням ситуації в області.
