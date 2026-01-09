У ліцеї на Полтавщині встановили сонячну електростанцію

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 97

Навчальний заклад зможе повноцінно працювати під час відключень електроенергії

В одному з ліцеїв Миргородської громади на Полтавщині встановили сонячну електростанцію: вона забезпечить заклад електроенергією та дозволить працювати навіть у разі відключень світла. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Відомо, що цей ліцей — найбільший заклад освіти у громаді за кількістю учнів.

Сонячна електростанція обладнана мережевим інвертором і акумуляторними батареями, потужності яких достатньо для автономного функціонування ліцею.

Проєкт реалізували за підтримки партнерів громади. Із місцевого бюджету на монтаж і запуск СЕС спрямували 514 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Кременчуччині має з'явитися енергонезалежна школа: область бере участь у пілотному проєкті.