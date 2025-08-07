На Кременчуччині має з'явитися енергонезалежна школа: область бере участь у пілотному проєкті

Сьогодні, 16:29

На Кременчуччині має запрацювати енергонезалежна школа, яка працюватиме автономно до 12 годин. Про це повідомив начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін за результатами наради щодо енергонезалежності закладів освіти в умовах воєнного стану.

За його словами, нині Полтавщина бере участь у пілотному проєкті. Його реалізація передбачає створення енергонезалежних шкіл, які у разі відключення електроенергії зможуть працювати автономно до 12 годин.

Планується поетапне впровадження: спочатку — заміна освітлення на енергозберігаюче, далі — встановлення сонячних панелей, інверторів і акумуляторів, а згодом — облаштування просторів для безпечної діяльності дітей у позаурочний час, — зазначив Аленін.

Очільник КРВА також додав, що в районі має бути хоча б одна така енергонезалежна школа. Їхнє фінансування планується з обласних та місцевих бюджетів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що усі школи Кременчука отримають з міського бюджету по 100 тисяч гривень на підготовку до нового навчального року.