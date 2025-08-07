Олена Шуляк
Кременчук, Освіта, Полтавщина

На Кременчуччині має з'явитися енергонезалежна школа: область бере участь у пілотному проєкті

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 155

 

Енергонезалежні школи мають працювати автономно до 12 годин

На Кременчуччині має запрацювати енергонезалежна школа, яка працюватиме автономно до 12 годин. Про це повідомив начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін за результатами наради щодо енергонезалежності закладів освіти в умовах воєнного стану.

За його словами, нині Полтавщина бере участь у пілотному проєкті. Його реалізація передбачає створення енергонезалежних шкіл, які у разі відключення електроенергії зможуть працювати автономно до 12 годин.

Планується поетапне впровадження: спочатку — заміна освітлення на енергозберігаюче, далі — встановлення сонячних панелей, інверторів і акумуляторів, а згодом — облаштування просторів для безпечної діяльності дітей у позаурочний час, — зазначив Аленін.

Очільник КРВА також додав, що в районі має бути хоча б одна така енергонезалежна школа. Їхнє фінансування планується з обласних та місцевих бюджетів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що усі школи Кременчука отримають з міського бюджету по 100 тисяч гривень на підготовку до нового навчального року.

Автор: Яна Гудзь
Теги: освіта школа енергонезалежність енергоефективність пілотний проєкт
telegraf.in.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

