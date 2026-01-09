Морози до −17 градусів та ожеледиця: прогноз погоди на 11–12 січня на Полтавщині

На Полтавщині у вихідні, 11 та 12 січня, синоптики прогнозують морози, хмарну погоду з проясненнями та місцями ожеледицю на дорогах
У суботу, 11 січня, на Полтавщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики Полтавського гідрометцентру прогнозують невеликий сніг. На дорогах подекуди можливе утворення ожеледиці. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 12-17 градусів морозу, вдень — 7-12 нижче нуля.
У неділю, 12 січня, змін у погоді не прогнозують. Залишатиметься хмарно з проясненнями, без опадів. На окремих ділянках доріг збережеться ожеледь. Вітер — західний, 3–8 м/с. Температура вночі — 12–17 градусів морозу, вдень — 7–12 градусів морозу.
Нагадаємо, що уряд ухвалив рішення про дистанційне навчання та роботу до 19 січня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.