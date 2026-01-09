Морози до −17 градусів та ожеледиця: прогноз погоди на 11–12 січня на Полтавщині

На Полтавщині у вихідні, 11 та 12 січня, синоптики прогнозують морози, хмарну погоду з проясненнями та місцями ожеледицю на дорогах