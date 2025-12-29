У Кременчуці відбудеться захід пам’яті загиблого військового Станіслава Комара

У Кременчуці 3 січня відбудеться пам’ятний захід, присвячений дню народження загиблого військовослужбовця 411-го полку Станіслава Комара з позивним «Митець». Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Під час заходу відвідувачі зможуть ознайомитися з творчим доробком Станіслава Комара. Захисник був не лише військовим, а й митцем — залишив по собі картини, анімаційний фільм та книгу «Позивний „Митець“», створену на основі його щоденника.

Організатори запрошують містян та гостей міста вшанувати пам’ять воїна, згадати його життєвий шлях і внесок у захист України.

Пам’ятний захід відбудеться 3 січня о 12.00 у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою: вул. Михайла Коцюбинського, 4.