{user_fullname}
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Яка погода у Кременчуці буде завтра та чи настануть морози на Різдво

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 135

 

Температура повітря в останній тиждень грудня нагадає, що Різдво та Новий рік в Україні мають бути хоч і з легеньким, а морозом

Понеділок та вівторок наступного тижня у Кременчуці пройдуть з плюсовою температурою повітря, а вже у середу, коли українці відзначають Святвечір, до нашого міста прийдуть морози. Вони послабнуть на вихідні, а ближче до Нового року знову похолодає. Тож, температура повітря в останній тиждень грудня нагадає, що Різдво та Новий рік в Україні мають бути хоч і з легеньким, а все ж морозом. Щоправда, снігу на Різдво синоптики не обіцяють.

У понеділок, 22 грудня, увесь день до самого вечора у Кременчуці небо буде вкрите хмарами. Прогнозують туман, але без опадів. Температура повітря вночі +1°C, а вдень підніметься до +3°C. Вітер північно-західний, швидкість вітру – від 2,5 до 3 м/с.

Завтра Полтавщину накриє туман — в обласному гідрометцентрі попередили про небезпеку

У вівторок, 23 грудня, погода буде також похмурою та без опадів. Температура повітря у ніч на вівторок становитиме +2°C, а вдень опуститься до 0°C. 

У середу24 грудня, небо в Кременчуці буде вкрито хмарами лише вночі, а вранці воно проясниться і нарешті вигляне сончко. Опадів не очікується. Температура повітря у ніч на середу понизиться до - 2°C, а вдень опуститься до -6°C. Тож Святвечір у Кременчуці буде морозним.

На Різдво у четвер, 25 грудня, температура повітря вночі залишиться на тому ж рівні (- 6°C), а вдень мороз почне спадати і надвечір температура повітря становитиме - 2°C. Також без опадів, проте буде хмарно.

У п’ятницю, 26 грудня, опадів не очікується, а температура повітря від нічних - 2°C вранці опуститься до - 4°C, проте до вечора підвищиться до + 1°C.

На вихідних, 27-28 грудня, у Кременчуці небо буде покрите хмарами, але опадів не прогнозують. Температура повітря від - 1°C до +2°C.

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, поворотний момент у річному циклі — найкоротший день та найдовша ніч року, або День зимового сонцестояння. Вже з понеділка дні поступово ставатимуть довшими, а ночі коротшими.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: прогноз погоди Кременчук тиждень Різдво
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх