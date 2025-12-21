Яка погода у Кременчуці буде завтра та чи настануть морози на Різдво

Температура повітря в останній тиждень грудня нагадає, що Різдво та Новий рік в Україні мають бути хоч і з легеньким, а морозом

Понеділок та вівторок наступного тижня у Кременчуці пройдуть з плюсовою температурою повітря, а вже у середу, коли українці відзначають Святвечір, до нашого міста прийдуть морози. Вони послабнуть на вихідні, а ближче до Нового року знову похолодає. Тож, температура повітря в останній тиждень грудня нагадає, що Різдво та Новий рік в Україні мають бути хоч і з легеньким, а все ж морозом. Щоправда, снігу на Різдво синоптики не обіцяють.

У понеділок, 22 грудня, увесь день до самого вечора у Кременчуці небо буде вкрите хмарами. Прогнозують туман, але без опадів. Температура повітря вночі +1°C, а вдень підніметься до +3°C. Вітер північно-західний, швидкість вітру – від 2,5 до 3 м/с.

У вівторок, 23 грудня, погода буде також похмурою та без опадів. Температура повітря у ніч на вівторок становитиме +2°C, а вдень опуститься до 0°C.

У середу, 24 грудня, небо в Кременчуці буде вкрито хмарами лише вночі, а вранці воно проясниться і нарешті вигляне сончко. Опадів не очікується. Температура повітря у ніч на середу понизиться до - 2°C, а вдень опуститься до -6°C. Тож Святвечір у Кременчуці буде морозним.

На Різдво у четвер, 25 грудня, температура повітря вночі залишиться на тому ж рівні (- 6°C), а вдень мороз почне спадати і надвечір температура повітря становитиме - 2°C. Також без опадів, проте буде хмарно.

У п’ятницю, 26 грудня, опадів не очікується, а температура повітря від нічних - 2°C вранці опуститься до - 4°C, проте до вечора підвищиться до + 1°C.

На вихідних, 27-28 грудня, у Кременчуці небо буде покрите хмарами, але опадів не прогнозують. Температура повітря від - 1°C до +2°C.

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, поворотний момент у річному циклі — найкоротший день та найдовша ніч року, або День зимового сонцестояння. Вже з понеділка дні поступово ставатимуть довшими, а ночі коротшими.