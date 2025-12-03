У Кременчуці продовжують відновлювати заклади освіти, які постраждали від вибухових хвиль під час прильотів

У Кременчуці продовжують відновлювати заклади освіти, які постраждали від вибухових хвиль під час російської атаки. Як нині просуваються роботи сьогодні, третього грудня, на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів розповіла т. в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко.

Пані Михайленко розповіла, що у ліцеї № 4, який постраждав під час атаки на приміщення колишнього Кременчуцького РТЦК та СП, відновили пошкоджений харчоблок. На це зі Стабфонду Кременчуцької громади виділили 833 тисячі гривень.

Гімназія № 8 зазнала ушкоджень у серпні внаслідок ракетно-дронової атаки. Основні руйнування — вибиті вікна. Нині вікна у закладі освіти продовжують відновлювати, зазначила Михайленко. Затримки із встановленням вікон чиновниця пояснила тим, що відбувається це коштом благодійного фонду, і місто ніяк не може на них вплинути.

Проте у закладах наразі працюють дві бригади, тож до кінця наступного тижня усі роботи мають завершити.

