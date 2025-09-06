ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші, Освіта, Війна

У Кременчуці відремонтують пошкоджене від вибухової хвилі футбольне поле ліцею №4 за майже 200 тис. грн

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 280

Роботи мають виконати до кінця року

Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» замовив ремонт спортивного футбольного поля після пошкодження від вибухової хвилі. Вартість робіт — 199 тисяч 800 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Як розподілять гроші:

Найменування видів послуг Одиниця виміру Обсяг послуг Вартість одиниці виміру
грн.

Загальна вартість послуг

грн.
Демонтаж покриття спортивного футбольного поля зі штучної трави м2 800 8,00 6 400,00
Ремонт основи спортивного
футбольного поля (вирівнювання профілю тощо)		 м2 800 13,00 10 400,00
Укладання покриття спортивного футбольного поля зі штучної трави (картами з наклеюванням на основу з
частковим використанням матеріалів
замовника)		 м2 800 165,00 132 000,00
Клей поліуретановий кг 170 300,00 51 000,00

Ремонт виконуватиме ФОП Смолярчук Олег Васильович. Роботи мають виконати до кінця року. 

За даними Clarity Project, харків’янин Олег Смолярчук працює як підприємець з 2018 року. Основний вид діяльності — будівництво інших споруд. Загалом підписав з держзамовниками 21 договір на загальну суму майже 7 млн грн. 

Підприємець виконував держзамовлення у Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та у Харківській областях.

Нагадаємо, у серпні зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 395 тисяч гривень на відновлення поля у ліцеї №4, яке було пошкоджене внаслідок атаки збройних сил РФ Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 6 липня. Від вибухової хвилі пошкоджень зазнали вікна та двері школи

Телеграф
