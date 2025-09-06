У Кременчуці відремонтують пошкоджене від вибухової хвилі футбольне поле ліцею №4 за майже 200 тис. грн

Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» замовив ремонт спортивного футбольного поля після пошкодження від вибухової хвилі. Вартість робіт — 199 тисяч 800 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Як розподілять гроші:
|Найменування видів послуг
|Одиниця виміру
|Обсяг послуг
|Вартість одиниці виміру
грн.
|
Загальна вартість послуг
грн.
|Демонтаж покриття спортивного футбольного поля зі штучної трави
|м2
|800
|8,00
|6 400,00
|Ремонт основи спортивного
футбольного поля (вирівнювання профілю тощо)
|м2
|800
|13,00
|10 400,00
|Укладання покриття спортивного футбольного поля зі штучної трави (картами з наклеюванням на основу з
частковим використанням матеріалів
замовника)
|м2
|800
|165,00
|132 000,00
|Клей поліуретановий
|кг
|170
|300,00
|51 000,00
Ремонт виконуватиме ФОП Смолярчук Олег Васильович. Роботи мають виконати до кінця року.
За даними Clarity Project, харків’янин Олег Смолярчук працює як підприємець з 2018 року. Основний вид діяльності — будівництво інших споруд. Загалом підписав з держзамовниками 21 договір на загальну суму майже 7 млн грн.
Підприємець виконував держзамовлення у Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та у Харківській областях.
Нагадаємо, у серпні зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 395 тисяч гривень на відновлення поля у ліцеї №4, яке було пошкоджене внаслідок атаки збройних сил РФ Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 6 липня. Від вибухової хвилі пошкоджень зазнали вікна та двері школи.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.